Граждане Азербайджана могут быть причастны к расправе над полковником СБУ

К расправе над полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Вороничем в Киеве оказались причастны граждане Азербайджана. Об этом сообщил главный редактор украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов.

Отмечается, что некий Хагани Гулализада нелегально пересек границу Украины. В феврале он пытался официально въехать в страну, но ему было отказано, так как ему запрещен въезд до 2030 года. Сообщницей киллера выступила Нармин Гулиева, которая прибыла на Украину 15 мая из Молдавии.

11 июля сообщалось, что Иван Воронич в 1990-х годах командовал группой, ликвидировавшей в результате покушения лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

Днем 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Тело Воронича обнаружили с пятью огнестрельными ранениями. «Страна.ua» писала, что на камерах виден момент, когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет. Киллер, увидев его, опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошел к нему и у будки охраны произвел пять выстрелов. В том числе контрольный в голову. По факту произошедшего открыто уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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