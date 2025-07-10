«Пять прицельных выстрелов». В Киеве убит полковник СБУ

В Киеве застрелили сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в Голосеевском районе города. Местные СМИ пишут, что погибший принимал участие в операциях против России и возглавлял направление по проведению диверсий.

В Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины, пишет издание «Телеграф». В СБУ не называют имя убитого, однако сразу три источника — бывший украинский разведчик Роман Червинский, экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук и политический блогер Анатолий Шарий сообщили, что речь идет об 50-летнем Иване Ворониче.

По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное дело.

«Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности», — сообщили «Телеграфу» в пресс-службе СБУ.

Шарий написал, что убитый занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций СБУ.

Украинское издание «Страна.ua» пишет, что в убийстве подозревают некую Нармин Гулиеву 1991 года рождения и ее сообщника . По данным полиции, подозреваемые могут быть вооружены и готовы к сопротивлению.

Убил и скрылся

Днем 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины.

Мосийчук уточняет, что в Воронича выстрелили пять раз.

«Неустановленный, в настоящее время, мужчина приблизился к полковнику СБУ Вороничу Ивану Ивановичу, [...] совершил пять прицельных выстрелов, после чего с места совершения преступления скрылся», — написал бывший депутат.

Местные СМИ опубликовали видеозаписи, на которых видно, как человек с пакетами в руках проходит по парковке возле жилых домов, к нему подбегает другой мужчина и стреляет в упор. На голове у нападавшего была балаклава.

Кроме того, на кадрах видно, как мимо Воронича и стрелявшего проходила женщина. Она убегает, как только слышит выстрел. Нападавший бежит вслед за ней.

«Создавал много проблем»

«Страна.ua» со ссылкой на украинского разведчика Романа Червинского написало, что Воронич «создавал много проблем» для России, так как именно он с 2014 года принимал участие в операциях против Российской Федерации и возглавлял направление по проведению диверсий.

«Впрочем, подтверждений этому на данный момент нет — за исключением намека Червинского, который как раз занимался спецоперациями на территории России, за одну из которых сейчас находится под следствием», — говорится в публикации.

По данным источников «Страны» в правоохранительных органах, камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в черной футболке и шортах заранее занял позицию между припаркованными автомобилями во дворе и видел вход в жилой дом.

Журналисты издания предполагаю, что подобное поведение киллера свидетельствует о том, что он заранее провел разведку и знал распорядок дня Воронича.

Военкор Александр Коц в Telegram-канале назвал убийство Воронича добрым знаком.

«Если это действительно так, то это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим», — написал он.