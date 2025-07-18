Мерц потребовал от США ясности в отношении оружия для Украины

Мерц: нужна ясность, как США могли бы заменить европейское оружие для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости разъяснений, как Соединенные Штаты смогут заменить вооружение, которое европейские страны передают Украине. Об этом сообщает Reuters.

Мерц выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за готовность продолжать поддержку Киева, в том числе путем поставок оружия, однако подчеркнул важность четкого понимания механизмов такой замены. По его словам, это позволило бы повысить давление на президента России Владимира Путина для того, чтобы побудить его к переговорам.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал поставить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Спустя два дня представитель министерства обороны Германии Митко Мюллер сообщил, что процесс согласования поставок Patriot на Украину в рамках сделки США с НАТО пока продолжается. По его мнению, на решение данного вопроса могут потребоваться месяцы, так как ЗРК «нельзя просто взять с полки».

Ранее в ФРГ призвали европейские страны «открыть кошельки» ради Украины.