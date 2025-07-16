В Германии раскрыли статус поставок Украине Patriot

Процесс согласования поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в рамках сделки США с НАТО пока продолжается. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер, передает ТАСС.

По его словам, в военном ведомстве ничего не сообщалось о том, что поставки Киеву уже начались.

«Конкретные условия, в том числе то, какие системы будут предоставлены, пока согласовываются», — заявил он.

По словам Мюллера, процесс поставки Patriot украинской стороне «может занять месяцы», потому что речь идет о системе, «которую нельзя просто взять с полки».

До этого Reuters со ссылкой на неназванные источники писал, что некоторые страны Евросоюза только после объявления плана президентом США Дональдом Трампом по поставкам оружия Украине через Европу узнали, что участвуют в схеме. Источники добавили, что даже союзники США узнали о плане в «режиме реального времени».

14 июля Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Ранее Бельгия анонсировала траты на ПВО для Украины.