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Словакия согласилась поддержать 18-й пакет санкций против России

Фицо: Словакия не будет блокировать 18-й пакет санкций против России
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Darko Vojinovic/AP

Словакия в пятницу, 18 июля, не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против России. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций (против России — «Газета.Ru»)», — заявил словацкий премьер.

Фицо отметил, что продолжать блокировать новые санкции против России было бы контрпродуктивно в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам.

До этого Фицо заявил, что Европейская комиссия дала Словакии некие гарантии в связи с планами руководства Евросоюза полностью отказаться от поставок российского газа.

15 июля глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России из-за Словакии. По ее словам, Словакии были переданы предложения для того, чтобы Братислава одобрила санкционные меры против России.

Ранее в Германии признали, что без российского газа деиндустриализацию ФРГ не остановить.

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