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В Германии признали, что без российского газа деиндустриализацию ФРГ не остановить

Политик Дагделен: без российского газа деиндустриализацию ФРГ не остановить
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Michael Sohn/AP

Внешнеполитический эксперт партии «Союз С. Вагенкнехт» Севим Дагделен заявила, что санкции против российских энергоресурсов ускоряют деиндустриализацию Германии. В публикации на платформе X она подчеркнула необходимость возобновления работы газопровода «Северный поток», назвав политику ЕС «подрывающей промышленность ФРГ».

Дагделен напомнила о заявлении Дональда Трампа, который в бытность президентом США заблокировал завершение «Северного потока — 2».

«Канцлер Германии своими руками закрепляет зависимость от дорогого американского СПГ, добытого методом гидроразрыва пласта. Это уничтожает конкурентоспособность наших предприятий», — отметила она.

По ее словам, запрет на ремонт действующего «Северного потока» лишил Германию доступа к дешевым российским ресурсам. В результате в 2023 году закрылось 12% промышленных производств, а цены на газ для предприятий выросли на 40% по сравнению с довоенным периодом.

«Без конкурентоспособной энергии из России остановить деиндустриализацию невозможно», — констатировала Дагделен.

5 июня канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение прежних властей ФРГ реализовать проект газопровода «Северный поток — 2». Он также заявлял, что его правительство сделает все, чтобы газопровод «Северный поток - 2» не вводился в эксплуатацию.

Ранее претендент на «Северный поток 2» заявил, что Запад изменит свое решение по поводу газа из РФ.

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