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Словакия получила гарантии от Еврокомиссии в связи с отказом ЕС от газа из РФ

Фицо: ЕК дала гарантии Словакии в связи с будущим отказом ЕС от газа из России
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Darko Vojinovic/AP

Европейская комиссия (ЕК) дала Словакии некие гарантии в связи с планами руководства Евросоюза полностью отказаться от поставок российского газа к началу 2028 года, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Об этом пишет «Интерфакс».

«ЕК предложила Словакии гарантии в связи с планами прекратить поставки природного газа из России в обмен на поддержку очередного пакета санкций против России», — сказал Фицо, не уточнив, в чем заключается суть гарантий.

Он добавил, что направил предложения Еврокомиссии лидерам партий в Словакии и ожидает от них ответа. Также премьер напомнил, что Братислава не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против РФ, если Словакии не компенсируют отказ от российского газа.

5 июля Словакия блокировала новый пакет санкций ЕС против России. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

9 июля Словакия снова заблокировала принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против РФ.

Ранее в Чехии призвали Словакию не блокировать новые санкции против России.

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