ЕК передала Словакии предложения для принятия санкций против РФ

Каллас: Словакии направили предложения, чтобы она одобрила санкции против России

Словакии были переданы предложения для того, чтобы Братислава одобрила санкционные меры против России, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Еврокомиссия была очень близка к тому, чтобы убедить Словакию присоединиться к 18-му пакету санкций.

Каллас добавила, что «ЕК предоставила Братиславе то, о чем она просила, теперь мяч на их стороне».

До этого сообщалось, что представители Словакии на встрече министров иностранных дел Европейского союза попросили отложить голосование по новому пакету санкций против России.

Также премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия дала Словакии некие гарантии в связи с планами руководства Евросоюза полностью отказаться от поставок российского газа.

Он добавил, что направил предложения Еврокомиссии лидерам партий в Словакии и ожидает от них ответа. Также премьер напомнил, что Братислава не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против РФ, если Словакии не компенсируют отказ от российского газа.

Ранее в Чехии призвали Словакию не блокировать новые санкции против России.