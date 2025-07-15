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Словакия помешала главам МИД ЕС согласовать новый пакет санкций против России

Каллас: главы МИД Евросоюза не согласовали новый пакет санкций против России
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Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России из-за Словакии. Об этом сообщает РИА Новости.

Каллас отметила, что главы МИД ЕС были очень близки к тому, чтобы убедить Словакию в необходимости санкций.

«Комиссия предоставила Словакии то, о чем она просила, теперь мяч на их стороне», — сказала глава европейской дипломатии.

До этого агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо сообщало, что представители республики на встрече министров иностранных дел Европейского союза попросили отложить голосование по новому пакету санкций против России.

5 июля Словакия блокировала новый пакет рестрикций в отношении РФ. По мнению Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

Ранее Эстония пригрозила заблокировать новый пакет санкций против России.

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