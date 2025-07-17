Путин поручил создать на портале госуслуг раздел «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания набсовета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», которое состоялось 27 мая. Список опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, правительству поручено обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия — страна возможностей».

Планируется, что в этом разделе будут размещать материалы проектов и программ, которые реализуются этой некоммерческой организацией. Там же можно будет зарегистрироваться для участия в них.

Также в перечне поручений указано обеспечить привлечение финалистов проектов и программ, которые реализуются АНО «Россия — страна возможностей», к участию в мероприятиях, предусмотренных национальными проектами.

В мае на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» российский лидер заявлял, что традиционные духовно-нравственные ценности все больше подхватываются за рубежом. Путин отмечал, что многие иностранные руководители, поддерживающие взгляды России, активно участвуют вместе с ней в созидательной работе, а также видят в стране «оплот традиционных духовно-нравственных ценностей».

Ранее Путин раскрыл главные развлечения своего детства.