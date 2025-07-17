На Украине не нашли министра культуры

Для нового кабмина Украины, который возглавила Юлия Свириденко, не нашлось кандидатуры на должность министра культуры. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
«Министра культуры, похоже, так и не нашли. Свириденко ничего на этот счет не озвучила», — написал парламентарий.
17 июля Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Ее кандидатуру поддержали 262 депутата, против высказались 22 парламентария, 26 — воздержались.
На этом посту Свириденко сменила ушедшего в отставку 15 июля главу кабмина Дениса Шмыгаля.
17 июля Рада назначила Шмыгаля министром обороны Украины. В ходе своего первого выступления в парламенте в качестве министра обороны он пообещал обеспечить всех военнослужащих, увеличить производство оружия на Украине до 40-50% и наладить работу оборонного ведомства.
Ранее Зеленский повздорил с депутатом в Раде из-за демобилизации военных ВСУ.