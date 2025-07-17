На Украине не нашли министра культуры

Гончаренко: новый кабмин Украины не нашел кандидата на пост министра культуры

Для нового кабмина Украины, который возглавила Юлия Свириденко, не нашлось кандидатуры на должность министра культуры. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Министра культуры, похоже, так и не нашли. Свириденко ничего на этот счет не озвучила», — написал парламентарий.

17 июля Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Ее кандидатуру поддержали 262 депутата, против высказались 22 парламентария, 26 — воздержались.

На этом посту Свириденко сменила ушедшего в отставку 15 июля главу кабмина Дениса Шмыгаля.

17 июля Рада назначила Шмыгаля министром обороны Украины. В ходе своего первого выступления в парламенте в качестве министра обороны он пообещал обеспечить всех военнослужащих, увеличить производство оружия на Украине до 40-50% и наладить работу оборонного ведомства.

Ранее Зеленский повздорил с депутатом в Раде из-за демобилизации военных ВСУ.