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На Украине не нашли министра культуры

Гончаренко: новый кабмин Украины не нашел кандидата на пост министра культуры
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Gleb Garanich/Reuters

Для нового кабмина Украины, который возглавила Юлия Свириденко, не нашлось кандидатуры на должность министра культуры. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Министра культуры, похоже, так и не нашли. Свириденко ничего на этот счет не озвучила», — написал парламентарий.

17 июля Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Ее кандидатуру поддержали 262 депутата, против высказались 22 парламентария, 26 — воздержались.

На этом посту Свириденко сменила ушедшего в отставку 15 июля главу кабмина Дениса Шмыгаля.

17 июля Рада назначила Шмыгаля министром обороны Украины. В ходе своего первого выступления в парламенте в качестве министра обороны он пообещал обеспечить всех военнослужащих, увеличить производство оружия на Украине до 40-50% и наладить работу оборонного ведомства.

Ранее Зеленский повздорил с депутатом в Раде из-за демобилизации военных ВСУ.

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