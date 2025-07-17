Путин уличил Европу в обмане при реализации Черноморской инициативы

Зерно в рамках Черноморской инициативы 2022 года должно было поставляться в развивающиеся страны, однако фактически его забирала себе Европа. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Этот разговор состоялся на встрече главы государства с руководителем Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым. Во время беседы с российским лидером Гурьев напомнил, как должна была складываться ситуация с поставкой зерна.

«Зерно вроде должно было ехать в страны юга», — начал глава РАПУ.

Путин же закончил реплику за него: «А поехало в Европу».

Черноморская инициатива, также известная как зерновая сделка, действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года между Россией, Турцией, Украиной и ООН. После РФ отказалась продлевать договоренности из-за возникших разногласий с другими участниками сделки. Она предполагала вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

24 марта во время переговоров с США в Эр-Рияде РФ выразила готовность возобновить сделку на приемлемых условиях. Одним из требований российской делегации стало то, чтобы новая Черноморская инициатива не была двусмысленной.

Ранее в Кремле оценили возможность возобновления зерновой сделки.