Что такое зерновая сделка и почему Россия из нее вышла

В Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. По словам Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Президент Турции Эрдоган заявил, что сделка «ушла в историю». Что известно о соглашении и какими будут последствия его прекращения — в материале «Газеты.Ru».

Черноморские договоренности по вывозу зерна из портов Украины фактически прекратили свое действие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил это неисполнением условий части сделки, касающейся России.

«К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что остановка действия соглашения не связана со взрывом на Крымском мосту в ночь на 17 июля. «Нет, это не связанные абсолютно события. Еще до этой террористической атаки позиция была заявлена президентом Путиным», – отметил Песков.

По его словам, Москва готова «незамедлительно» вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена часть договоренностей, касающаяся России.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва официально уведомила Анкару, Киев и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки.

«В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции», — сказала Захарова.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что российская часть «вообще не выполнялась» ни по одному пункту за все время действия зерновой сделки, тогда как вывоз украинского продовольствия был обеспечен. Владимир Путин 13 июля допустил, что страна может приостановить участие в соглашении. 16 июля порт Одессы покинуло последнее судно, которому было разрешено вывезти зерно по Черному морю в рамках соглашения.

В чем заключалась сделка

Зерновая сделка — договоренность между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна и другой сельхозпродукции из черноморских портов: Одессы, Черноморска и Южного. Документ подписали 22 июля 2022 года.

Представители ООН и Турции обязались контролировать, что на судах с зерном не будут перевозить боеприпасы и вооружение.

Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН — предполагает содействие ООН в снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.

Срок действия соглашения составлял 120 дней с возможностью продления.

Что Россия получала от зерновой сделки

Ключевой интерес России заключался в том, что договоренность должна была помочь ей устранить препятствия для ее собственного экспорта зерна и удобрений. Россия смогла на 11,6% увеличить экспорт зерновых и зернобобовых в июле — декабре 2022 года, во время действия сделки.

При этом член Национального союза экспортеров продовольствия Константин Семенко заявлял RTVI, что для Москвы сделка важна, чтобы улучшить собственную репутацию.

«Согласие на экспорт зерна из Украины положительно характеризует Россию. Это гуманитарная миссия, и договоренности в Стамбуле можно только приветствовать», — отмечал он.

При этом ряд экспертов указывал, что у сделки нет очевидной материальной выгоды для российской стороны.

Почему Россия не хочет продлевать зерновую сделку

Сделку продлевали несколько раз, однако Москва при этом заявляла, что недовольна игнорированием второй части договоренностей.

МИД России называл «пять системных проблем» сделки, которые необходимо решить для ее продления. Среди них — подключение Россельхозбанка к SWIFT, разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса. Россия также просила отменить ограничения на страхование и перестрахование и снять запрет на доступ в порты.

Кому помогла зерновая сделка

17 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что благодаря инициативе было отправлено более 33 млн тонн зерна.

Координационный центр ООН 15 июля сообщал, что с начала действия сделки беднейшие страны получили 10% кукурузы и 40% пшеницы.

При этом за все время в рамках инициативы не было отправлено ни одно судно с российскими удобрениями.

По статистике Конференции ООН по торговле и развитию, к марту 2023 года больше всего грузов получили Китай (5,7 млн тонн), Испания (4,4 млн тонн) и Турция (2,8 млн тонн). В наименее развитые страны отправились 6% продовольствия, в развивающиеся — 49%, а в развитые — 45%. На развивающиеся и наименее развитые страны пришлись 65% экспорта пшеницы.

Чем грозит прекращение зерновой сделки

Больше всего прекращение сделки повлияет на Украину. Оно ударит по украинской экономике, значительную долю которой составляет экспорт сельхозпродукции.

Чтобы избежать тяжелых последствий, Киев развивает альтернативные маршруты — по Дунаю и по суше, однако они не смогут полностью компенсировать морской путь из-за ограниченных транспортных возможностей. Кроме того, ряд стран Евросоюза, в частности Венгрия и Польша, ввели запрет на экспорт с территории Украины из-за протестов фермеров.

Остановка зерновой сделки также может спровоцировать рост мировых цен на продовольствие, что негативно повлияет на беднейшие страны. Сразу после заявлений российских властей о прекращении действия соглашения фьючерсы на пшеницу на биржах подорожали на 3-4%.

В США утверждают, что отказ от зерновой сделки угрожает России серьезными дипломатическими издержками.

«Если Россия выйдет из этой инициативы, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым им продовольствием по доступным ценам»,— сказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS.

В то же время президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что остановка зерновой сделки позитивно скажется на российском рынке зерна, поэтому продлевать ее не нужно.