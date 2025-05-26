В Кремле оценили возможность возобновления зерновой сделки

Песков: о зерновой сделке сейчас речь не идет

В рамках переговоров по Украине речь не идет о зерновой сделке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас об этом речи не идет, сейчас другая модальность переговоров», — подчеркнул Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, является ли зерновая сделка ключевым вопросом для турецкой стороны.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились передать друг другу конкретные предложения по прекращению огня и произвести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва и Вашингтон в рамках возобновления Черноморской инициативы в настоящий момент обговаривают детали нового соглашения.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

Ранее в Турции высказались о возможном возобновлении Черноморской инициативы.