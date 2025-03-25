Россия выдвинула США предложения по Черноморской инициативе

МИД: РФ попросила США, чтобы в Черноморской инициативе не было двусмысленностей

Россия на встрече с США в Эр-Рияде попросила, чтобы в новой Черноморской инициативе не было двусмысленностей. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

Российская сторона выступает за возобновление инициативы на приемлемых условиях, подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Москва не может верить Киеву на слово в вопросе морских перевозок.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море.

23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. В частности, стороны обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры.

Ранее США и Украина завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде.