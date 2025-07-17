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Эксперт объяснил, какие последствия будет иметь ликвидация главы Сирии

Востоковед Бридже: ликвидация Джулани будет иметь последствия для России
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Khalil Ashawi/Reuters

Эксперт по международным отношениям и политологии, специалист по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже в беседе с Tsargrad.tv допустил, что назначенный временным президентом Сирии Ахмед аш-Шараа, также известный как лидер «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Абу Мухаммад аль-Джулани будет ликвидирован в результате ударов Израиля.

По его мнению, такой исход будет иметь некоторые политические последствия для России. Во-первых, к власти в Сирии могут прийти силы, лояльные Москве. Во-вторых, в глазах общественности устранение главы республики может выглядеть как демонстрация силы со стороны Израиля, однако РФ это невыгодно, поскольку усилит позицию еврейского государства.

В-третьих, это создаст новую эскалацию на территории Сирии, считает эксперт.

«Будет большая бойня», — подчеркнул он.

16 июля Израиль нанес удар по Дамаску — столице Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили об атаке на комплекс зданий сирийского генерального штаба. В ЦАХАЛ отметили, что удар был нанесен на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает Израиль.

Израильтяне также атаковали авиацией президентский дворец в Дамаске. Там располагалась резиденция экс-президента Сирии Башара Асада.

Позднее госсекретарь США Марко Рубио анонсировал завершение эскалации конфликта между Израилем и Сирией. Он отметил, что Вашингтон вовлечен в переговорный процесс по урегулированию ситуации.

Ранее эксперт объяснил, почему Израиль ударил по Сирии.

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