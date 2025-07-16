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Рубио анонсировал деэскалацию конфликта между Израилем и Сирией

Рубио: эскалация конфликта между Израилем и Сирией завершится в ближайшие часы
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал завершение эскалации между Израилем и Сирией в ближайшие часы. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшие часы мы увидим настоящий прогресс на пути к остановке того, что вы видите», — заявил он в ходе встречи лидеров США и Бахрейна в Вашингтоне.

По словам Рубио, сложность ситуации в Сирии основана на продолжительной борьбе между группами на юге страны. Госсекретарь подчеркнул, что американская сторона вовлечена в переговорный процесс по урегулированию конфликта.

До этого в сирийском министерство внутренних дел сообщили, что в провинции Сувейда на юге страны было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий. В ведомстве отметили, что соглашение предполагает формирование совместной комиссии между властями Сирии и шейхами-друзами для контроля за выполнением соглашения в Сувейде.

16 июля армия обороны Израиля атаковала комплекс зданий сирийского генерального штаба в районе Дамаска. Отмечалось, что целью удара был вход на территорию комплекса. Удар по генштабу был нанесен на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает израильское государство.

Ранее стало известно, что администрация Трампа призвала Израиль прекратить удары по Сирии.

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