Эксперт рассказал, почему Израиль ударил по Сирии

Цель ударов Израиля по Сирии состоит в создании буферной зоны, который была бы подконтрольна еврейскому государству. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

Марков пояснил, что Израиль фактически начал «ограниченную войну» против Сирии и нанес удары по зданиям генштаба армии Сирии и президента в Дамаске, а также по сирийским войскам в провинции Кунейтра.

В этой провинции этноконфессиональная группа друзов ведет боевые действия за свою автономию против войск правительства. Друзы проигрывали войскам правительства Сирии.

«Тогда армия Израиля стала бить по сирийским войскам и друзы заняли центр столицы провинции», — отметил политолог.

По словам эксперта, целью друзов является автономия и создание зоны безопасности от джихадистов в Сирии.

«Цель Израиля - сделать подконтрольную буферную зону. Цель властей Сирии - всю территорию взять под контроль», — подчеркнул он.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала комплекс зданий сирийского генерального штаба в районе Дамаска. Отмечалось, что целью удара был вход на территорию комплекса.

Накануне канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль нанесет удар по сирийским вооруженным силам в ответ на их атаки на друзские поселения в провинции Сувейда. Израиль подчеркнул, что действия властей Сирии против друзов являются нарушением политики демилитаризации, принятой ранее и предусматривающей недопущение ввода вооруженных сил в южные районы Сирии.

Ранее Дамаск мобилизовал силы армии против боевиков.