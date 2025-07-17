Путин предупредил о росте цен на продукты в Европе из-за санкций на российские удобрения

Ограничения ЕС на импорт российских удобрений спровоцируют рост цен на продукты в Европе. Такое предупреждение сделал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Как отметил президент, с точки зрения интересов самих европейских стран — это полная глупость.

По данным Евростата, из-за новых ограничений против Москвы ЕС может лишиться около четверти всего месячного импорта удобрений, либо будет платить примерно на €14 млн больше за их поставки.

С 1 июля к уже существующим пошлинам на эти товары из России Евросоюз добавил специальный тариф в €40 для азотных удобрений и €45 для тонны смешанных удобрений. Эти ставки вырастут и достигнут к 2028 году €315 и €430 соответственно.

В мае этого года Евростат сообщал, что поставки российских удобрений в Европейский союз выросли до максимума с ноября 2022 года. В марте 2025 года импорт удобрений из России в ЕС достиг €206,1 млн, увеличившись на 15% по сравнению с мартом 2024 года и февралем 2025 года. В ноябре 2022 года объем европейского импорта российских удобрений составлял €263,5 млн.

Ранее европейская страна пообещала никогда не поддерживать отказ ЕС от российского газа.