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Европейская страна пообещала никогда не поддерживать отказ ЕС от российского газа

Премьер Фицо: Словакия никогда не поддержит инициативу ЕС об отказе от газа из РФ
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Словакия никогда не поддержит инициативу Евросоюза об отказе от российского газа 1 января 2028 года. Об этом на странице в соцсети Х написал премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Представлением этого предложения Еврокомиссия грубо игнорирует политический мандат, утвержденный Европейским Советом. Моя позиция как премьер-министра Словацкой Республики по этому вопросу является последовательной и не должна быть для кого-то неожиданной», — заявил Фицо.

Он назвал инициативу Евросоюза «санкцией» и подчеркнул, что связывает ее с предложенным 18-м пакетом рестрикций против России. Премьер Словакии подчеркнул, что голосование по этому пакету рестрикций должно состояться только после решения существенных рисков, связанных с инициативой по отказу от российских энергоносителей.

15 июля глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России из-за Словакии. По ее словам, Словакии были переданы предложения для того, чтобы Братислава одобрила санкционные меры против России.

Ранее в ФРГ сообщили, когда будет принят новый пакет санкций против РФ.

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