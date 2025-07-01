ЕС может лишиться около четверти поставок удобрений из России

Из-за новых ограничений против Москвы ЕС может лишиться около четверти всего месячного импорта удобрений, либо будет платить примерно на €14 млн больше за их поставки, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.

Уточняется, что с 1 июля, к уже существующим пошлинам на эти товары из России, Евросоюз вводит специальный тариф €40 для азотных удобрений и € 45 для тонны смешанных удобрений. Эти ставки вырастут и достигнут к 2028 году €315 и €430 соответственно.

Если ЕС сохранит объем закупок у России, то стоимость импорта вырастет на €9,1 млн для азотных удобрений и на €4,9 млн.

В мае этого года Евростат сообщал, что поставки российских удобрений в Европейский союз выросли до максимума с ноября 2022 года. В марте 2025 года импорт удобрений из России в ЕС достиг €206,1 млн, увеличившись на 15% по сравнению с мартом 2024 года и февралем 2025 года. В ноябре 2022 года объем европейского импорта российских удобрений составлял €263,5 млн.

Ранее Лавров заявил о невозможности для России отказаться от рынка зерновых удобрений.