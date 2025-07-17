Стало известно, когда Трамп посетит Пакистан

Президент США Дональд Трамп посетит Пакистан в сентябре. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на местные телеканалы.

«Трамп, как ожидается, посетит Пакистан в сентябре, сообщили два местных телеканала со ссылкой на источники», — говорится в публикации.

До этого правительство Пакистана выдвинуло Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. Пакистанское правительство объяснило, что такое решение было принято в знак признания дипломатического вмешательства главы Белого дома и «основополагающего лидерства» во время недавнего индо-пакистанского конфликта. Там подчеркнули, что Трамп «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость», что привело к деэскалации между Нью-Дели и Исламабадом.

В мае Трамп заявил, что Вашингтону удалось предотвратить ядерную войну между Индией и Пакистаном.

Ранее Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира.