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Стало известно, когда Трамп посетит Пакистан

Reuters: Трамп посетит Пакистан в сентябре
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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп посетит Пакистан в сентябре. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на местные телеканалы.

«Трамп, как ожидается, посетит Пакистан в сентябре, сообщили два местных телеканала со ссылкой на источники», — говорится в публикации.

До этого правительство Пакистана выдвинуло Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. Пакистанское правительство объяснило, что такое решение было принято в знак признания дипломатического вмешательства главы Белого дома и «основополагающего лидерства» во время недавнего индо-пакистанского конфликта. Там подчеркнули, что Трамп «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость», что привело к деэскалации между Нью-Дели и Исламабадом.

В мае Трамп заявил, что Вашингтону удалось предотвратить ядерную войну между Индией и Пакистаном.

Ранее Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира.

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