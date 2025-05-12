Трамп заявил, что США предотвратили ядерную войну между Индией и Пакистаном

Трамп: США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону удалось предотвратить ядерную войну между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, это могло бы стать настоящей ядерной войной», — сказал американский лидер во время выступления в Белом доме.

Он подчеркнул, что при подобном развитии событий страны могли потерять миллионы жителей.

По словам Трампа, администрация США помогла в качестве посредника в прекращении огня и положила конец опасному конфликту двух стран, «обладающих большим количеством ядерного оружия».

11 мая стало известно, что Индия открыла один из шлюзов дамбы на реке Чинаб у границы с Пакистаном. Таким образом, вода из реки частично начала поступать в направлении Пакистана.

До этого президент США объявил, что Нью-Дели и Исламабад договорились о полном прекращении боевых действий.

Ранее эксперт оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.