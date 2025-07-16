Зеленский внес в Раду представление о назначении Свириденко премьером Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский официально предложил Верховной раде назначить Юлию Свириденко главой правительства страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Качура.

По его словам, в парламент поступило представление главы государства о назначении Свириденко премьер-министром. Утром 17 июля его рассмотрит Комитет Рады по вопросам государственной власти.

16 июля Верховная рада поддержала отставку украинского кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем. За отставку проголосовал 261 депутат из 320.

За день до этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский предложил Свириденко на пост главы правительства в обход конституции страны.

В МИД РФ заявили, что новое правительство Украины во главе со Свириденко окажется на «коротком поводке» у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Также в российском ведомстве выразили уверенность, что перестановки в кабмине Украины не окажут существенного влияния на внутреннюю политику страны.

Ранее бывший депутат Рады назвал Свириденко ручной обезьянкой Ермака.