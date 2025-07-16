Бахрейн отказался отправлять на Украину ракеты

Премьер-министр, наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что руководство королевства не планирует передавать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме наследный принц отметил, что в настоящее время у Бахрейна есть оперативная необходимость сохранить ракеты в королевстве.

14 июля Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее во Франции прокомментировали сообщения об отказе вооружать Украину по плану Трампа.