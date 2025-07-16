Путин рассказал, что катался на лыжах недалеко от Магнитогорска

Путин вспомнил о катании на лыжах недалеко от Магнитогорска

Президент Владимир Путин во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината (ММК) 16 июля упомянул о своем опыте катания на местных горнолыжных курортах. Его слова передает РИА Новости.

Поводом стал вопрос сотрудницы о развитии туризма и нехватке мощностей аэропорта Магнитогорска.

«Катался там на лыжах», — отреагировал Путин на упоминание курортов Банное и Абзаково.

Также Путин пообещал обратить внимание на строительство аэропорта в Магнитогорске, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок.

Президент в ходе свой поездки пообщался в своем лимузине Aurus с полномочным представителем в Уральском Федеральном округе Артемом Жогой и главой Челябинской области Алексеем Текслером.

Путин прибыл в Магнитогорск 16 июля. В ходе визита глава государства уже успел осмотреть недавно открывшийся цех коксования, который вышел на полную мощность.

Ранее Путин назвал хитрюгой работника Магнитогорского металлургического комбината.