Путин открыл новый цех на ММК для выпуска импортозамещенной продукции

Путин запустил производство продукции на ММК для горно-металлургической отрасли

Президент России Владимир Путин запустил производство в новом цеху Магнитогорского металлургического комбината (ММК), который ориентирован на выпуск машиностроительной продукции для импортозамещения в горно-металлургической отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии запуска приняли участие полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Глава государства осмотрел производственные мощности ООО «Механоремонтный комплекс», где будет налажен выпуск подъемно-транспортного оборудования и нестандартных изделий тяжелого машиностроения.

Проектная мощность нового цеха составляет более 10 тысяч тонн продукции в год. Ожидается, что уже в следующем году предприятие сможет заметно сократить дефицит оборудования для ключевых отраслей промышленности.

Новый производственный объект работает в тесной кооперации с современным литейным цехом, поставляющим заготовки, а также с кузнечно-прессовым участком механического цеха ММК.

Днем 16 июля российский лидер прибыл в Магнитогорск. В рамках рабочей поездки глава государства провел встречу с сотрудниками предприятия и беседу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Также сегодня Путин принял участие в открытии нового 284-километрового участка трассы М-12 «Восток» между Дюртюлями и Ачитом. Церемония прошла в режиме видеоконференции в рамках рабочей поездки главы государства в Магнитогорск. Участок включает 99 искусственных сооружений (мосты, путепроводы, переходы).

Ранее Путин заявил, что на себе почувствовал состояние взлетной полосы в аэропорту Магнитогорска.