Трамп рассказал о выборе кандидатов на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает претендентов на пост следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам американского лидера, он выбирает из трех-четырех человек. Так он ответил на вопрос журналистов о том, не проводит ли он собеседования с кандидатами на роль преемника нынешнего главы Федрезерва Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае 2026 года.

21 июня Трамп заявил, что хочет добиться увольнения Пауэлла. Он неоднократно говорил об этом и ранее на фоне отказа Федеральной резервной системы снижать базовую процентную ставку. Это действие, по мнению Трампа, должно помочь экономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

До этого глава ФРС заявлял журналистам, что инфляция в Соединенных Штатах вырастет из-за запланированных пошлин администрации президента страны. Пауэлл отмечал, что в цепи между производством и потребителем кто-то будет платить цену за повышение пошлин. При этом он подчеркнул, что экономика США находится в «хорошей форме».

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