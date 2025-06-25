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Трамп рассказал о выборе кандидатов на пост главы ФРС

Трамп заявил, что рассматривает трех-четырех кандидатов на пост главы ФРС
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает претендентов на пост следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам американского лидера, он выбирает из трех-четырех человек. Так он ответил на вопрос журналистов о том, не проводит ли он собеседования с кандидатами на роль преемника нынешнего главы Федрезерва Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае 2026 года.

21 июня Трамп заявил, что хочет добиться увольнения Пауэлла. Он неоднократно говорил об этом и ранее на фоне отказа Федеральной резервной системы снижать базовую процентную ставку. Это действие, по мнению Трампа, должно помочь экономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

До этого глава ФРС заявлял журналистам, что инфляция в Соединенных Штатах вырастет из-за запланированных пошлин администрации президента страны. Пауэлл отмечал, что в цепи между производством и потребителем кто-то будет платить цену за повышение пошлин. При этом он подчеркнул, что экономика США находится в «хорошей форме».

Ранее США назначили нового заместителя посла США в России.

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