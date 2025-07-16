В ЕС не могут согласовать 18-й пакет санкций против России

Послы стран Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Инициативу вновь заблокировала Словакия, как и в ходе предыдущих обсуждений.

15 июля глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России из-за Словакии. По ее словам, Словакии были переданы предложения для того, чтобы Братислава одобрила санкционные меры против России.

5 июля Словакия также заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России. План RePowerEU предполагает полный отказ от российского природного газа для стран — членов ЕС с 1 января 2028 года. Как отметил премьер-министр республики Роберт Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику Словакии.

Ранее в ФРГ сообщили, когда будет принят новый пакет санкция против РФ.