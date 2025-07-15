В ФРГ сообщили, когда будет принят новый пакет санкция против РФ

Вадефуль: ЕС примет 18-й пакет санкций против РФ в ближайшее время

ЕС примет 18-й пакет санкций против РФ в ближайшее время, несмотря на позицию Словакии. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, пишет ТАСС.

«Я с уверенностью ожидаю, что этот пакет [санкций] будет принят в ближайшее время. Мы находимся на завершающей стадии переговоров на уровне Евроcоюза», — сказал он.

Вадефуль добавил, что санкции ЕС могут быть задействованы с санкциями со стороны США. Он отметил, что Россия должна учстовать в переговорах по Украине, иначе ее ждут экономические последствия.

До этого сообщалось, что представители Словакии на встрече министров иностранных дел Европейского союза попросили отложить голосование по новому пакету санкций против России.

Также премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия дала Словакии некие гарантии в связи с планами руководства Евросоюза полностью отказаться от поставок российского газа.

Ранее пять россиян попали под санкции ЕС.