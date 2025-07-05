Словакия заблокировала санкции ЕС против России

TASR: Словакия продолжит консультации с Еврокомиссией по энергосырью

Словакия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против России, сообщает словацкое агентство TASR со ссылкой на Министерство иностранных и европейских дел Словацкой республики.

«Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло, что не поддержит подготовленный пакет санкций, если не получит достаточных гарантий от Европейской комиссии (ЕК) в связи с инициативой RePowerEU», — говорится в сообщении агентства.

План RePowerEU предполагает полный отказ от российского природного газа для стран-членов ЕС с 1 января 2028 года. Как отметил премьер-министр республики Роберт Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику Словакии.

В МИД республики добавили, что Словакия готова продолжать консультации с Еврокомиссией по энергосырью.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что с России необходимо снять санкции в энергетической сфере.

Ранее в Германии признали, что без российского газа деиндустриализацию ФРГ не остановить.