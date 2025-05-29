Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus, чтобы она успела в Большой театр

Президент России Владимир Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus, чтобы та после встречи в Кремле успела на «Конька-горбунка» в Большом театре. Об этом сообщает ТАСС.

29 мая Путин на встрече с вдовой Абэ Акиэ отметил, что экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал много для восстановления отношений Токио и Москвы.

Он отметил, что имел хорошие личные отношения с Абэ и хорошо помнит, как экс-премьер приглашал его в Японию.

Абэ не стало 8 июля 2022 года после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Злоумышленник подозревал Абэ в связях с религиозной организацией «Церковь объединения», которая, по утверждениям Ямагами, стала причиной разорения его семьи — мать Ямагами делала регулярные пожертвования в пользу организации.

Ранее в Японии высказались о сотрудничестве РФ и КНР в военной сфере.