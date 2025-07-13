«Удобно общаться»: Путин показал салон своего автомобиля Aurus

Президент РФ Владимир Путин показал свой служебный автомобиль Aurus изнутри, пригласив в салон журналистов. Кадры опубликовал репортер ВГТРК Павел Зарубин.

«Машина комфортная и довольно большая. Удобная для того, чтобы здесь общаться», — поделился своими впечатлениями президент.

По словам Путина, Aurus — на 100% отечественный автомобиль. При этом разработчики обратились к помощи технологических партнеров, но они выступали исключительно как консультанты, добавил глава государства.

До этого Путин рассказал, что иногда проводит совещания прямо в Aurus.

«‎В дороге разговариваем, что же время терять. Сейчас ехали сюда — полпред сидел в машине, губернатор. Говорили о ситуации в области, в регионе. Полезный разговор. Удобно разговаривать»‎, — сказал глава государства.

Также сообщалось, что российская люксовая автокомпания Aurus намерена выпускать собственную одежду по аналогии с компаниями Porsche и Lamborghini. Вещи будут дорогими и предназначаться для состоятельных россиян.

Ранее власти Саудовской Аравии захотели, чтобы Aurus собирали у них в стране.