В конгрессе заявили, что решения Трампа по Украине противоречат желанию избирателей

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила в соцсети X, что избиратели президента США Дональда Трампа голосовали против финансирования войн.

«Финансирование войны и иностранных государств — это не то, за что мы голосовали!!! И Америка финансирует НАТО, так что, если НАТО покупает американское оружие, мы все равно платим за это!!!» — написала Грин.

14 июля Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе зенитных ракетных комплексов Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать украинским войскам, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

До этого издание Politico писало, что слова Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине сильно смутили союзников США. Они пока не понимают, на какой стадии находится планирование этих стремлений, и как именно они будут участвовать в реализации плана Трампа.

Ранее Трамп предложил канцлеру Германии купить у США больше Patriot для Украины.