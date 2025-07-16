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Трамп предложил канцлеру Германии купить у США больше Patriot для Украины

WSJ: Трамп предложил Мерцу купить у США пять систем Patriot для Украины
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил канцлеру Германии Фридриху Мерцу купить пять зенитных ракетных систем Patriot для Украины вместо двух. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Телефонный разговор Трампа и Мерца состоялся 11 июля. По данным издания, канцлер ФРГ дал согласие на закупку пяти систем Patriot для Украины, но добавил, что ему нужно обсудить этот вопрос с другими европейскими лидерами.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

14 июля Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

До этого в Politico писали, что слова Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине сильно смутили союзников США. Они пока не понимают, на какой стадии находится планирование этих стремлений, и как именно они будут участвовать в реализации плана Трампа.

Ранее источником ЗРК Patriot, обещанных Трампом Украине, назвали дружественную России страну.

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