Политолог усомнился в том, что Китай проигнорирует вторичные санкции США

Есть сомнения, что Пекин сохранит твердость, если Вашингтон введет против него вторичные санкции за покупку российских энергоресурсов, поскольку экономика КНР сильно завязана на США, чтобы игнорировать подобные угрозы. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Георгий Бовт.

«Кто даст гарантию, что Китай скажет: «Видали мы ваши санкции в гробу, все равно будем покупать нефть у России»? Даже если он это скажет, пренебрегая торговым оборотом с США в 700 млрд долларов, то представляете, с каким дисконтом он тогда будет покупать нашу нефть», — сказал эксперт.

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Рютте в свою очередь заявил, что Индия, Китай и Бразилия могут очень пострадать от потенциальных вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией.

В ответ Пекин подчеркнул невозможность для любой из сторон победить в торговой войне и призвал Североатлантический альянс к переговорам.

Ранее в МИД Китая назвали единственный выход из украинского кризиса.