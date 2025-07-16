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В Китае отреагировали на предупреждение НАТО о санкциях за торговлю с РФ

Китай отверг предупреждение генсека НАТО о санкциях за торговлю с Россией
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hodim/Shutterstock/FOTODOM

Китай отверг предупреждение генсека НАТО Марка Рютте о новых антироссийских санкциях, которые могут затронуть торговлю с РФ. Об этом пишет агентство Anadolu.

Пекин отметил невозможность для любой из сторон победить в торговой войне и призвал Североатлантический альянс к переговорам.

Накануне Рютте заявил, что Индия, Китай и Бразилия могут очень пострадать от потенциальных вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией. Он отметил, что этим трем странам нужно обратить внимание на происходящее, так как санкции президента США Дональда Трампа «могут очень сильно ударить» по ним.

14 июля Трамп на встрече с Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Ранее сообщалось, что Пентагон начал серийное производство ракет для возможных ударов по РФ и Китаю.

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