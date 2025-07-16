В МИД Китая назвали единственный выход из украинского кризиса

Китай считает политическое урегулирование единственным выходом из кризиса на Украине, китайская сторона выступает против любых односторонних санкций. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзян, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Китай, Бразилия и Индия могут столкнуться с вторичными санкциями в связи с отказом участвовать в давлении на Российскую Федерацию.

«В тарифной войне не бывает победителей, а принуждение и давление не могут решить проблему», — указал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он выразил надежду, что «все стороны поспособствуют дальнейшему разрешению кризиса».

Накануне Рютте заявил, что Индия, Китай и Бразилия могут очень пострадать от потенциальных вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией. Он отметил, что этим трем странам нужно обратить внимание на происходящее, так как санкции президента США Дональда Трампа «могут очень сильно ударить» по ним.

Ранее в Совфеде объяснили запрет Трампа Зеленскому бить по Москве.