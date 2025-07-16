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Стало известно о реакции ЕС на участие в плане Трампа по поставкам оружия Украине

Reuters: некоторые страны ЕС не знали о своем участии в плане Трампа по Украине
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Alex Brandon/AP

Некоторые страны Евросоюза только после объявления плана президентом США Дональдом Трампом по поставкам оружия Украине через Европу узнали, что участвуют в схеме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

«У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике», — заявил он.

Другие источники агентства сообщили, что лично узнали о плане сразу после его объявления. Они добавили, что даже союзники США узнали о плане в «режиме реального времени».

14 июля Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Американский лидер не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

До этого в Politico писали, что слова Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине сильно смутили союзников США. Они пока не понимают, на какой стадии находится планирование этих стремлений, и как именно они будут участвовать в реализации плана Трампа.

Ранее в Кремле высказались о поставках западных вооружений Украине.

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