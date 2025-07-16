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В Кремле высказались о поставках западных вооружений Украине

Песков: Европа проявляет оголтелый милитаристский настрой
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Европа проявляет оголтелый милитаристский настрой в вопросе поставок оружия Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока мы видим — европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружения на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны», — сказал он.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

До этого в Politico писали, что слова Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине сильно смутили союзников США. Они пока не понимают, на какой стадии находится планирование этих стремлений, и как именно они будут участвовать в реализации плана Трампа.

Ранее источником ЗРК Patriot, обещанных Трампом Украине, назвали дружественную России страну.

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