Источником ЗРК Patriot, обещанных Трампом Украине, назвали дружественную РФ страну

Украина может получить обещанные президентом США Дональдом Трампом зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot от дружественной России страны — Израиля. Об этом говорится в публикации американского издания TWZ.

Обозреватель Говард Альтман обратил внимание на слова Трампа о том, что есть страна, у которой около 17 систем Patriot, которые ей не нужны. При этом американский лидер не назвал государство, о котором шла речь.

Автор статьи считает, что Трамп имел в виду именно Израиль.

«У Израиля есть как минимум 12 батарей Patriot и целый арсенал ракет PAC-2, которые он недавно снял с вооружения», — написал он.

По его словам, сейчас ведутся разговоры о том, что Украина получит эти батареи после их передачи Израилем США. Обозреватель не исключил, что это может быть частью плана, озвученного Трампом.

Также в публикации говорится, что системы Patriot обещала поставить Киеву еще одна страна — Германия. Однако из шести немецких батарей две уже находятся на Украине, еще три — в Польше, а одна «остается недоступной из-за технического обслуживания или обучения».

14 июля Трамп заявил, что США передаст Украине ЗРК Patriot. Глава Белого дома подчеркнул, что они необходимы для защиты страны, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Трамп не назвал точное количество комплексов, которые он планирует отправить в Киев, но добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее Зеленский рассказал о «многоуровневой» договоренности по поставкам ЗРК Patriot.