Песков: в Европе будут разногласия о том, кто станет платить за оружие для ВСУ

В Европе будут свои разногласия по вопросу, кто будет платить за поставки вооружений Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что поставки не прекращались, вопрос состоял лишь в том, кто за них платил.

«Сейчас будут платить некоторые европейцы. Французы не будут платить, чехи не будут платить. Там тоже будут свои разногласия, потому что столько платить, столько денег. Гражданам не останется ничего», — сказал представитель Кремля.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Франция не будет поддерживать идею президента США Дональда Трампа по передаче Украине американского оружия за счет европейских стран.

14 июля Трамп пообещал Киеву поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Американский лидер не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Европейский союз возместит США их стоимость.

Ранее источником ЗРК Patriot, обещанных Трампом Украине, назвали дружественную России страну.