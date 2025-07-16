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Бывший премьер РФ отметил сходство Путина и Трампа в международной политике

Степашин: полномочия Путина и Трампа несравнимы
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Полномочия президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа несравнимы, так как в Соединенных Штатах существует «глубинное правительство». Об этом РИА Новости заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Степашин подчеркнул, что Трамп и Путин похожи в том, что интересы своих стран они ставят выше всего.

«Там (в США. — «Газета.Ru») есть «глубинное правительство», ... полномочия Трампа и полномочия Владимира Путина несравнимы. Несравнимы, давайте говорить откровенно», — подчеркнул Степашин.

Он добавил, что Трампу уже пора готовиться к новым выборам, и выразил надежду, что республиканцы будут работать и дальше.

До этого Степашин в интервью РИА Новости рассказал, что страны Запада в последний раз пытаются разбить Россию.

Он добавил, что Россия со своей территорией, инфраструктурой и традициями «никому неудобна».

Также член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев говорил, что Европа давно ведет подготовку к войне с Россией, информационно воздействуя на своих граждан и повышая расходы на военные нужды.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Польша усиленно готовится к войне с Россией.

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