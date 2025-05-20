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В Госдуме предупредили, что Европа готовится к войне с Россией

Депутат Соболев предупредил, что Европа готовится к войне с Россией
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Европа давно ведет подготовку к войне с Россией, информационно воздействуя на своих граждан и повышая расходы на военные нужды. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Он подчеркнул, что страны ЕС «на полном серьезе готовятся к войне». По его словам, раз в столетие европейцы собираются «то под предводительством Наполеона, то Гитлера».

«Сейчас фюрера пока не просматривается. Пока вот такая триединая команда из Великобритании, Германии и Франции. Они давно уже ведут информационное воздействие на свое население, прежде всего, о том, что Россия — это враг, что война с ней неизбежна, что нужно увеличивать военные расходы, что нужно готовиться к войне», — заявил Соболев.

Парламентарий также отметил, что наиболее серьезные «антироссийские мероприятия» проходят в Прибалтике и Финляндии.

26 марта Европейская комиссия призвала жителей Европы запастись продуктами питания и всем необходимым минимум на 72 часа на случай потенциальных кризисов. В качестве угроз были перечислены геополитическая напряженность, киберугрозы, манипуляции информацией со стороны других стран, стихийные бедствия и вмешательства в изменения климата.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Польша усиленно готовится к войне с Россией.

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