Украинские СМИ сообщили, что Польша усиленно готовится к войне с Россией

Польша усиливает свою оборонную сферу на фоне опасений по поводу возможного военного конфликта с Россией. Об этом сообщило украинское издание, ссылаясь на данные портала War Infographics.

Издание отмечает, что оборонный бюджет Польши за два года увеличился в три раза в сравнении с уровнем 2022 года. Отмечается, что Польша значительно увеличила закупки вооружения, в том числе приобрела более восьми тысяч ракет, около двух тысяч артиллерийских систем и более тысячи единиц различной военной техники.

«Это говорит о том, что Польша рассматривает возможность военного конфликта как один из реальных сценариев», — считает War Infographics.

В конце апреля заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик заявил, что каждый житель Польши осенью получит памятку по правилам поведения на случай войны и других чрезвычайных происшествий.

26 марта Европейская комиссия призвала жителей Европы запастись продуктами питания и всем необходимым минимум на 72 часа на случай потенциальных кризисов. В качестве угроз были перечислены геополитическая напряженность, киберугрозы, манипуляции информацией со стороны других стран, стихийные бедствия и вмешательства в изменения климата.

Ранее Шойгу заявил, что Европа готовится к вооруженному конфликту с Россией.