В США усомнились в уничтожении ядерных объектов Ирана

AP: агентство по сокращению угрозы США не уверено в успехе ударов по Ирану

Чиновники из Агентства по сокращению военной угрозы министерства обороны США усомнились в успехе ударов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Два чиновника из агентства заявили, что они до сих пор не знают, достигли ли боеприпасы тех глубин, для которых были разработаны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар по Ирану наносился бомбами GBU-57, на разработку которых «ушли десятилетия».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, они были «целиком и полностью уничтожены». При этом Тегеран отрицает это.

28 июня Трамп заявил, что Иран не мог заранее знать об ударах американских военных.

Ранее в США предупредили о последствиях удара по Ирану.