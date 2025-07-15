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Заявление Трампа поставило в тупик киевские власти

Замглавы ГУР Скибицкий: в Киеве не знают, что имел ввиду Трамп, говоря о Patriot
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Jonathan Ernst/Reuters

В Киеве не знают, что имел ввиду президент США Дональд Трамп, говоря об отправке в страну 17 ЗРК Patriot. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет The Guardian.

«Мы точно не знаем... 17 - это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — сказал он.

Издание отмечает, что украинская сторона ждет более подробных деталей от США по вопросу поставок оружия.

14 июля в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине».

Трамп также анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Одновременно с этим американский лидер заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. На вопрос о доверии Путину Трамп ответил, что почти никому не доверяет.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил у США оружие для удара по Москве.

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