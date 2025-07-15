На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский попросил у США оружие для удара по Москве

WP: Зеленский попросил Трампа дать ВСУ оружие для удара по Москве
true
true
true
close
Jaimi Joy/Reuters

Президент США Дональд Трамп в рамках телефонного разговора спросил украинского лидера Владимира Зеленского, почему ВСУ не бьют по Москве, Зеленский в ответ попросил соответствующее оружие для этого. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Трамп спросил Зеленского, почему тот не ударил по Москве. «Мы можем, если вы дадите нам оружие», — ответил Зеленский. Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление на Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп решил обострить ситуацию по трем причинам, считает автор материала. Во-первых, президент США полагает, что российский президент Владимира Путин «проявляет к нему неуважение», изображая готовность к миру.

Во-вторых, американский лидер видел эффективность военной мощи США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет «Томагавк» против Ирана. Наконец, в-третьих, он считал, что Москва пойдет на переговоры «только под угрозой применения большей силы».

При этом ранее отмечала та же газета, что ультиматум Трампа в отношении России о повышении торговых пошлин через 50 дней даст Москве стратегическое преимущество.

Ранее Келлог встретился с Зеленским в Киеве.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами