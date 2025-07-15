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На Украине назначили нового языкового омбудсмена

Мельничук: кабмин Украины назначил новым языковым омбудсменом Елену Ивановскую
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Кабинет министров Украины назначил новым языковым омбудсменом Елену Ивановскую. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Назначена Ивановская Елена Петровна на должность Уполномоченного по защите государственного языка», — заявил он.

По словам Мельничука, в ходе заседания также были назначены заместители председателя Сумской и Хмельницкой областных государственных администраций.

15 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку. Занять его место президент Украины Владимир Зеленский предложил нынешнему министру экономики страны и вице-премьеру Юлии Свириденко. При этом самого Шмыгаля глава государства хочет видеть на посту министра обороны.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский предложил Свириденко на пост главы правительства в обход конституции.

Ранее бывший депутат Рады Игорь Мосийчук назвал Свириденко ручной обезьянкой Ермака.

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