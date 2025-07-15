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Путин раскрыл основу успехов России

Путин: у россиян есть чувство общей ответственности за судьбу Родины
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Основой успехов России является чувство общей ответственности граждан за судьбу своей Родины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме для лауреатов премии «Страну меняют люди», говорится на сайте Кремля.

По его словам, созидательная энергия, готовность каждого россиянина своим трудом, инициативой и подвижничеством приносить благо, делать жизнь вокруг себя лучше является ключевым фактором и надежной основой всех успехов и достижений России.

По словам российского лидера, главное, что у многонационального народа РФ есть чувство общей ответственности и фундаментальные ценности. Путин отметил, что российских граждан сплачивают любовь и вера в страну, а также работа над значимыми целями и готовность бороться.

Глава государства выразил участникам церемонии благодарность за смелые идеи, упорство и вклад в развитие Отечества.

До этого Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще.

Кроме того, в ходе беседы с журналистом президент России признался, что перенял свое отношение к малой родине и к стране в целом у родителей. Он отметил, что родители были людьми очень простыми.

Ранее Путин раскрыл главный принцип своей работы.

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